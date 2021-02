DJ MARKET TALK: Decisões estratégicas de portefólio da Danone são importantes

(DJ Bolsa)-- O recente apelo dos investidores-ativistas que pedem mudanças na governança empresarial da Danone pode levar à deceção devido à falta de medidas de portefólio, diz o Citi. Segundo os analistas do banco, os próximos seis meses vão ser decisivos, uma vez que a empresa francesa vai ter de demonstrar a sua capacidade de se manter diversificada relativamente às pares ao mesmo tempo que apresenta uma recuperaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

