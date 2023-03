DJ MARKET TALK: Default do Credit Suisse não pode ser descartado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os credit default swaps -- derivados de crédito que funcionam como uma espécie de contrato de seguro contra incumprimentos da dívida --, ou CDS, do Credit Suisse estão agora a descontar a possibilidade de default, um cenário que não pode ser descartado, mas uma emissão de direitos ou uma cisão parecem desfechos mais prováveis face à turbulência atual, disse Johann Scholtz, analista da Morningstar.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.