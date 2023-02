DJ MARKET TALK: Deficit comercial da Zona Euro deve contrair nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- A balança comercial da Zona Euro deve aproximar-se de zero no curto prazo, à medida que a procura por importações cai, disse Adrian Prettejohn, economista da Capital Economics numa nota. A balança comercial está a melhorar gradualmente desde agosto devido à queda das importações, em grande parte devido à descida dos preços da energia, mas também ao abrandamento da procura na Zona Euro, disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.