DJ MARKET TALK: Deficit de Itália deve ser maior do que o previsto

(DJ Bolsa)--A S&P Global Ratings disse que os deficits de Itália serão superiores ao esperado anteriormente este ano e ao longo de 2024-2026 e que "o crescimento económico deve abrandar em 2023 e 2024 devido ao aumento da poupança do setor privado, à restrição das condições de crédito, à desaceleração da indústria e ao enfraquecimento global". "Prevê-se que os pagamentos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.