DJ MARKET TALK: Deficit do Reino Unido deve cair até 2026

(DJ Bolsa)-- O deficit do Reino Unido deve cair para 3% até 2026, abaixo dos 4,7% em 2022, à medida que a política orçamental começa a restringir-se gradualmente, disse a Moody's Investors Service. O peso da dívida do governo deve estabilizar em cerca de 100% do PIB, "que é um nível semelhante ao dos pares de classificação", disse a Moody's. A agência também prevê uma política orçamental mais rigorosa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.