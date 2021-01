DJ MARKET TALK: Deficit do Reino Unido é o mais elevado desde II Guerra Mundial

(DJ Bolsa)-- O deficit orçamental do Reino Unido deve atingir cerca de GBP410 mil milhões, ou 19,6% do PIB do país, no ano fiscal de 2021. Este é o maior deficit desde a II Guerra Mundial, afirma Thomas Pugh, economista da Capital Economics para o Reino Unido. No entanto, a perspetiva de longo prazo parece melhor, já que a economia deve recuperar a tendência pré-crise por volta de 2025 e o deficit deve estabilizar, disse Pugh. "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

