DJ MARKET TALK: Deficits elevados dos EUA devem persistir - Fitch

(DJ Bolsa)-- Embora o Congresso dos EUA tenha aprovado legislação para evitar uma paralisação parcial do governo federal, não sinalizou uma melhoria na formulação das políticas orçamentais, afirma a Fitch Ratings. As mais recentes previsões orçamentais da agência apontam para que o deficit público dos EUA exceda 8% do PIB anualmente em 2023-2025. "É um valor muito maior do que prevíamos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.