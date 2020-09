DJ MARKET TALK: Deficits menores criam menos necessidade de financiamento em 2021

(DJ Bolsa)--Os governos da Zona Euro devem registar deficits orçamentais mais baixos em 2021 do que em 2020 e isso pode contribuir para necessidades de financiamento mais baixas no próximo ano, dizem estrategas de taxas do Barclays. Contudo, a descida dos alvos de emissão deve ser limitada pelo facto de os países irem reduzir a dependência dos bilhetes do tesouro -- dívida de curto prazo -- para o financiamento em 2021 face a 2020, acrescenta.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone