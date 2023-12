DJ MARKET TALK: Demasiado cedo para BCE decidir sobre restrição quantitativa mais rápida

(DJ Bolsa)-- A reunião da próxima semana poderá ser demasiado cedo para o Banco Central Europeu decidir sobre a aceleração da restrição quantitativa no âmbito do Programa de Compras de Emergência da Pandemia, afirma Reinhard Cluse, economista da UBS Global Research. "Embora a questão não seja clara, pensamos que é mais provável que o BCE decida sobre uma potencial aceleração do PEPP-QT ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.