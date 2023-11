DJ MARKET TALK: Dependência de dados do BCE, Fed cria incerteza nas taxas de juro

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu e a Reserva Federal dos EUA sublinharam que as futuras decisões sobre taxas de juro vão depender dos próximos dados económicos, o que corre o risco de eventuais cortes das taxas serem acelerados ou adiados, afirma Paul Donovan, economista-chefe da UBS Global Wealth Management. As divulgações de dados individuais podem ser voláteis e pouco confiáveis, com risco de "números isolados"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.