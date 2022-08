DJ MARKET TALK: Desafios com água são foco para projeto de lítio da Rio Tinto

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto poderá precisar de construir uma central de dessalinização no projeto de lítio na Argentina, dizem os analistas da Macquarie depois de uma conversa com analistas do lado das vendas com o CFO Peter Cunningham. A tecnologia de extração direta do lítio que será utilizada no local exige um grande volume de água, e Cunningham "indicou que o consumo de água será uma consideraçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone