DJ MARKET TALK: Desafios da Tesco com cadeias de discount pesam nas receitas

(DJ Bolsa)-- A iniciativa Aldi Price Match da Tesco está a ganhar a quota extra de mercado, mas também está a prejudicar os resultados, segundo a CMC Markets. Apesar de a pandemia do coronavírus trazer um aumento dos custos que tem estado a prejudicar os lucros, a retalhista britânica -- que já é a maior do país em quota de mercado -- também reportou receitas mais reduzidas apesar da procura mais elevada, diz o analista ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone