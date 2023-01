DJ MARKET TALK: Descida da inflação alemã esconde pressões subjacentes dos preços

(DJ Bolsa)-- A descida da taxa de inflação da Alemanha em dezembro tem sido sobretudo motivada pela ação do governo em subsidiar as contas de energia das famílias e não deve ser vista como um sinal de abatimento das pressões da inflação, diz Joerg Kraemer, economista-chefe do Commerzbank, numa nota. Excluindo a energia e os alimentos, a inflação terá subido mais para 5,1% em dezembro face a 5,0% um mê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.