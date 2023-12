DJ MARKET TALK: Descida das vagas de emprego dos EUA pressiona yields dos Treasurys

(DJ Bolsa)- As yields dos Treasurys prolongam as perdas depois de o relatório JOLTS do Departamento do Trabalho dos EUA ter revelado uma queda das vagas de emprego em outubro para 8,7 milhões, um mínimo de 28 meses, contra 9,4 milhões revistos em setembro. Os dados marcam o arranque da divulgação de uma série de indicadores laborais esta semana, que devem confirmar que o mercado de trabalho dos EUA está a abrandar, como a Reserva ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.