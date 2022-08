DJ MARKET TALK: Descoberta da Eni no Chipre pode gerar valor

(DJ Bolsa)-- A descoberta de gás pela Eni ao largo do Chipre pode gerar valor significativo para a energética de Roma, diz Gianmarco Bonacina, analista da Equita Sim, numa nota de research. A descoberta no bloco 6 -- no qual a Eni é a operadora e detém 50%, com a TotalEnergies a deter os restantes 50% -- deve ter cerca de 2,5 biliões de pés cúbicos de gás natural e a Equita calcula que os recursos recuperáveis sejam de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

