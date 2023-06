DJ MARKET TALK: Descoberta da TotalEnergies indica margem de progressão na Nigéria

(DJ Bolsa)-- A descoberta de petróleo da TotalEnergies em Ntokon, na Nigéria, "revela que ainda há bastante margem de progressão nas águas pouco profundas do Delta do Níger", refere Gail Anderson, da Wood Mackenzie, numa nota. A petrolífera francesa anunciou esta semana a descoberta, localizada a cerca de 60 quilómetros da costa sudeste da Nigéria. A Wood Mackenzie estima que o campo possa deter entre 300M a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.