DJ MARKET TALK: Descontinuação de programa mostra disciplina de custos da AstraZeneca

(DJ Bolsa)-- A AstraZeneca vai descontinuar o programa de desenvolvimento do brazikumab que estava a desenvolver para a doença de Crohn e colite ulcerativa depois de rever os calendários de desenvolvimento e o panorama concorrencial em evolução, diz o analista da Shore Capital Sean Conroy, numa nota. "Embora dececionante, destacamos que isto mostra uma forte disciplina de custos", diz Conroy. A Shore atribui uma recomendaçã...