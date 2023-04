DJ MARKET TALK: Desconto da Vivendi pode ser fechado por oferta da Bolloré

(DJ Bolsa)-- O desconto relativo da Vivendi face ao valor dos seus ativos pode ser fechado por uma possível oferta da maior acionista da empresa, a Bolloré, referem analistas do JPMorgan numa nota de research. O grupo de media francês está a negociar com um desconto de 33% relativamente à soma do valor dos seus ativos, estima a JPM. Uma potencial oferta pode fechar a diferença de avaliação, e os analistas do JPM dizem que o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.