DJ MARKET TALK: Desconto de cortes de taxas em março é prematuro

(DJ Bolsa)-- O mercado estar a descontar cortes de taxas já em março parece "algo prematuro", mas no caso de um abrandamento económico deve haver cortes significativos [de taxas de juro] ao longo do próximo ano, diz Tilmann Galler, estratega de mercados de capitais do J.P.Morgan Asset Management, numa nota. O facto de estarem agora descontados mais de cinco cortes de taxas nos EUA diz mais sobre as perspetivas económicas cautelosas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.