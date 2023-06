DJ MARKET TALK: Desconto do mercado para pico de taxas do BOE parece excessivo

(DJ Bolsa)-- As expectativas do mercado para a taxa terminal -- ou pico -- do Banco de Inglaterra, ou BOE, de 6,25% parecem excessivas, de acordo com a Algebris Investments. "Acreditamos que isto seja improvável de ser concretizado", refere numa nota. O BOE acelerou o ritmo de aumentos das taxas de juro ao subir a taxa de referência em 50 pontos base para 5% na semana passada, contrariamente às expectativas de consenso de um aumento de 25 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.