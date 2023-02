DJ MARKET TALK: Desconto do mercado para taxa do BCE eleva yields

(DJ Bolsa)-- As expectativas do mercado para o pico das taxas de juro do Banco Central Europeu continua a ser um importante catalisador para as yields das obrigações dos países da Zona Euro, diz Jussi Hiljanen, estratega-chefe do SEB para taxas da Europa e dos EUA. O SEB continua a prever que as yields ds Bunds a 10 anos negoceiem sobretudo entre 2% e 2,5% nos próximos meses graças à melhoria das perspetivas económicas, apesar de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.