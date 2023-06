DJ MARKET TALK: Descontos do mercado de futuros de fundos da Fed parecem complacentes

(DJ Bolsa)-- Durante grande parte dos últimos seis meses, os futuros de fundos da Reserva Federal dos EUA descontaram menos aumentos de taxas do que o banco central sinalizou, além de descontarem cortes mais antecipados e frequentes, refere o Morgan Stanley Wealth Management numa nota. Isto acontece apesar das indicações claras de que a Fed favorece o combate à inflação elevada através de "manter as taxas elevadas por ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.