DJ MARKET TALK: Desempenho da IAG confirma resiliência dos preços do setor

(DJ Bolsa)-- A International Consolidated Airlines Group reportou um EBIT que ficou 11% acima das expectativas no terceiro trimestre, com as receitas unitárias a situarem-se 25% acima dos níveis verificados em 2019, dizem os analistas Johannes Braun e Marc Zeck, da Stifel, numa nota. As reservas ficaram dentro do esperado, mas a empresa não avançou previsões concretas sobre o EBIT, notam os analistas, acrescentando que o consenso segue nos ...