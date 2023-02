DJ MARKET TALK: Desempenho económico do 1T em dúvida após dados do sentimento europeu

(DJ Bolsa)-- O sentimento económico da Zona Euro fez uma pausa em fevereiro após três meses de melhoria, sugerindo que o crescimento terá estagnado nos meses de inverno, diz o economista sénior do ING Bert Colijn, numa nota. Os dados sugerem que a economia da Zona Euro ainda está com dificuldades devido à inflação elevada, mas a lucrar com a diminuição dos problemas do lado da oferta, diz o economista. Os produtores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.