DJ MARKET TALK: Desempenho operacional do Credit Suisse sofre no 3T

(DJ Bolsa)-- O desempenho operacional do Credit Suisse no terceiro trimestre foi fraco, e levou a um aumento de capital para ancorar a sua posição, diz a analista do ING, numa nota. O prejuízo líquido de CHF4 mil milhões deveu-se sobretudo a uma amortização de CHF3,7 mil milhões dos ativos por impostos diferidos, mas o desempenho operacional também sofreu com o cenário adverso do mercado, diz Kosonen. As receitas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.