DJ MARKET TALK: Desemprego baixo da Zona Euro pode travar salários

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro deve permanecer reduzida, mas isso não deve impedir um abrandamento do crescimento dos salários, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono. A taxa de desemprego da Zona Euro caiu inesperadamente em novembro para um mínimo a 6,4%. Mas a sondagem sugere que as firmas estão a procurar reduzir os empregos à medida que o cenário industrial se torna ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.