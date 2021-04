DJ MARKET TALK: Desemprego britânico deve atingir pico de 6,5% este ano

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego do Reino Unido deve subir para um intervalo entre 6% e 6,5% este ano à medida que os programas de apoio terminam, mas não vai continuar nesse nível durante muito tempo, refere James Smith, economista do ING para mercados desenvolvidos. Assumindo que a economia continua a recuperar como o previsto, pelo menos alguns dos empregos perdidos serão recuperados relativamente rápido, refere. "Continuamos a prever ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone