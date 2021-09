DJ MARKET TALK: Desemprego da Alemanha deve ter atingido mínimo em agosto

(DJ Bolsa)-- O UniCredit espera que o número de desempregados na Alemanha recue 30.000 em cadeia em agosto, o que seria a quarta queda mensal consecutiva. A taxa de desemprego deve ter recuado para 5,6%, o nível mais reduzido desde março de 2020, segundo o banco italiano. Os principais indicadores, como o número de vagas de emprego, subiram fortemente nos últimos meses, sinalizando a vontade cada vez maior dos empregadores de contratar, dizem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;







