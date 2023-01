DJ MARKET TALK: Desemprego da Zona Euro deve aumentar nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- O mercado de trabalho da Zona Euro mostrou resiliência no 4T de 2022, mas o desemprego deve aumentar nos próximos meses com a transmissão do abrandamento económico, diz a economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, Melanie Debono, numa nota. Os indicadores avançados como os dados de sondagens sugerem que a procura por mão-de-obra está a diminuir, com as firmas ainda a enfrentarem custos elevados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.