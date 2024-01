DJ MARKET TALK: Desemprego da Zona Euro deve manter-se bastante reduzido

(DJ Bolsa)-- O desemprego da Zona Euro não deve acelerar em breve, refere Peter Vanden Houte, economista-chefe para a Zona Euro do ING. O desemprego atingiu mínimos em novembro, de acordo com números desta terça-feira, confundindo as previsões de uma subida. A aparente inconsistência entre uma economia em dificuldades e um mercado de trabalho dinâmico pode ser explicada pela forte performance relativa do setor dos serviços,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.