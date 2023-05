DJ MARKET TALK: Desemprego da Zona Euro não deve diminuir mais

(DJ Bolsa)-- Os dados de sondagens do emprego da Zona Euro dizem que a procura por mão-de-obra está a ganhar ímpeto, embora isso não deva levar a taxa de desemprego a cair muito mais face aos mínimos de março, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. A taxa de desemprego do bloco desceu para 6,5% em março, face a 6,6% em fevereiro. Mas apesar da restrição do mercado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.