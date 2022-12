DJ MARKET TALK: Desemprego da Zona Euro toca novo mínimo histórico

(DJ Bolsa)-- Apesar de a economia estar à beira da recessão, o desemprego da Zona Euro continua a cair para novos recordes, disse o economista do ING para a Zona Euro Bert Colijn. Enquanto o desemprego na Alemanha parece ter chegado a um fundo, o sul da Europa ainda está a enfrentar uma queda no desemprego, com Espanha, Grécia e Itália a registarem quedas em outubro, observa o economista. "A taxa atual de 6,5% é um novo mínimo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.