DJ MARKET TALK: Desemprego de França deve continuar a subir

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego de França deve continuar a subir, refere a economista Charlotte de Montpellier, do ING, numa nota. O nível de desemprego subiu para 7,2% no segundo trimestre, ligeiramente acima dos três meses anteriores, de acordo com números do Insee desta sexta-feira. O mercado de trabalho continua muito sólido na segunda maior economia da Zona Euro, enquanto as taxas de emprego estão em níveis máximos, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.