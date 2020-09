DJ MARKET TALK: Desemprego do Reino Unido pode manter subida apesar de medidas

(DJ Bolsa)-- As novas medidas de estímulo do Reino Unido devem aliviar a pressão sobre as empresas e os trabalhadores, mas não é certo que impeçam as perdas de empregos de se acumularem, refere a AJ Bell. O ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, anunciou um novo programa que subsidia os salários de trabalhadores que cumpram pelo menos um terço do horário normal. Também revelou um programa para as empresas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

