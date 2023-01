DJ MARKET TALK: Desemprego dos EUA com fraco impacto dos despedimentos tecnológicos

(DJ Bolsa)-- As semanas de anúncios de grandes despedimentos no setor tecnológico dos EUA não se fizeram sentir nos pedidos de subsídio de desemprego. Os novos pedidos de subsídio de desemprego desceram 6.000 face à semana anterior, mantendo a média semanal abaixo do nível do pré-pandemia. De forma geral, os trabalhadores não podem pedir os subsídios de desemprego até se desvincularem da empresa, o que pode ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.