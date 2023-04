DJ MARKET TALK: Desemprego dos EUA começa a refletir anúncios de despedimentos

(DJ Bolsa)-- O relatório dos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA desta quinta-feira mostra que a "série de anúncios de despedimentos feitos este ano já começou a aparecer nestes dados", diz Stephen Stanley, do Santander, numa nota. O número de 228.000 da semana passada foi mais elevado do que o esperado, ao mesmo tempo que representou uma queda depois dos dados da semana passada que foram revistos para 246.000 face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.