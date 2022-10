DJ MARKET TALK: Desemprego dos EUA deve continuar a cair

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego provavelmente vai continuar a cair à medida que mais norte-americanos regressam ao mercado de trabalho, disse Stephen Stanley, da Amherst Pierpont, num relatório de análise aos dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA desta sexta-feira, que mostraram que a criação de emprego diminuiu, mas permaneceu forte em setembro, enquanto o desemprego caiu de 3,7% para 3,5%. "No futuro, é... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.