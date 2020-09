DJ MARKET TALK: Desemprego dos EUA deve continuar elevado nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- Os EUA devem registar quedas drásticas do desemprego e a taxa de desemprego vai continuar elevada durante os próximos meses, diz Bill Diviney, economista sénior da ABN Amro. Os despedimentos permanentes continuaram a aumentar em agosto, mas a subida foi encoberta pelo retorno em massa dos trabalhadores dispensados, diz. Assim que este processo seja concluído, aqueles que foram despedidos permanentemente vão ficar no desemprego ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

