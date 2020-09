DJ MARKET TALK: Desenvolvimento de produtos da Novartis em alta para 2021

(DJ Bolsa)-- O desenvolvimento de produtos da Novartis está bem posicionado para 2021 e os anos seguintes, refere a Morgan Stanley, ao aumentar a recomendação da farmacêutica para overweight face a equal-weight. A degradação do sentimento do consumidor devido às revisões negativas das vendas e aos receios sobre o expirar de patentes não teve devidamente em conta o desenvolvimento de produtos, refere o Morgan Stanley. O banco aponta para cinco ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone