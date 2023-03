DJ MARKET TALK: Desinflação da Alemanha ainda terá de aumentar

(DJ Bolsa)--Os dados da inflação da Alemanha em fevereiro mostram "muito poucos ou nenhum sinal" de qualquer processo desinflacionista fora dos preços de energia e commodities, disse Carsten Brzeski, responsável global de macro do ING. A inflação nominal ficou pelos 8,7%, inalterada em relação a janeiro, em comparação com a expectativa dos analistas de queda para 8,5% na sondagem do The Wall Street Journal.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.