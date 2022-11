DJ MARKET TALK: Desinflação da Zona Euro pode acontecer já em 2023

(DJ Bolsa)-- O ano de 2023 deve ser um ano de desinflação na Zona Euro devido a efeitos de base favoráveis, crescimento mais lento da procura e redução dos problemas do lado da oferta, disse o economista-chefe do BNP Paribas, William de Vijlder, numa nota. A verdadeira questão não é sobre a direção da inflação, mas sobre a velocidade e extensão da sua queda, disse o economista. Apesar de alguns desenvolvimentos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.