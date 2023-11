DJ MARKET TALK: Despedimentos continuam em baixa nos EUA

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego semanais dos EUA continuaram em baixa na semana passada, num sinal de que os empregadores estão a tentar manter os funcionários mesmo com um abrandamento das contratações. Os pedidos quase não aumentaram no último ano: a atual média móvel de quatro semanas é de 212.250, consistente com um baixo desemprego e uma economia em crescimento. Ainda assim, estão mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.