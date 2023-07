DJ MARKET TALK: Desvalorização da AstraZeneca é ponto de entrada para investidores

(DJ Bolsa)-- A recente desvalorização da AstraZeneca é agora um ponto de entrada para os investidores tendo em conta o crescimento do negócio de base, escrevem analistas do UBS numa nota. "Agora que o comunicado de imprensa da semana passada provocou uma desvalorização, pensamos que os investidores podem regressar à ação pelo desempenho dos produtos no mercado e o seu valor líquido atual que já suportam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.