DJ MARKET TALK: Deutsche Bank corta previsão do PIB do Reino Unido para 2024

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido deve crescer a um ritmo lento de 0,4% em 2024, referem o economista sénior Sanjay Raja e o estratega Shreyas Gopal, do Deutsche Bank, numa nota. A nova previsão fica bastante abaixo da estimativa anterior do Deutsche Bank de uma expansão de 0,8% em 2024 e da projeção do Banco de Inglaterra, ou BOE, de um ganho de 0,8%. "As taxas mais elevadas nos próximos meses vão pesar na economia"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.