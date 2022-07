DJ MARKET TALK: Deutsche Bank corta recomendação da GM

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank baixou a recomendação das ações da General Motors para manter, citando receios sobre um possível enfraquecimento dos preços do setor. O banco também vê poucas razões para os investidores ficarem animados no curto prazo com os planos de veículos elétricos e autónomos da GM e outros esforços tecnológicos futuros. As ações da GM caem cerca de 0,1%. (mike.colias@wsj.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

