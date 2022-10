DJ MARKET TALK: Deutsche Bank deve atingir alvo de retorno sobre capitais próprios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)- O retorno sobre capitais próprios tangíveis, ou ROTE, do Deutsche Bank situou-se nos 8,1% nos primeiros nove meses de 2022, surpreendentemente acima das previsões anuais, refere o analista da Warburg Andreas Plaesier numa nota. Assim, o banco alemão confirmou a projeção anual para o ROTE -- um indicador de desempenho financeiro -- de 8%, o que deverá ser uma surpresa positiva para os investidores, assinala. O rá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.