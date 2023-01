DJ MARKET TALK: Deutsche Bank deve ter atingido alvo de ROTE de 8% em 2022

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank deve atingir o alvo do retorno sobre os ativos tangíveis, ou ROTE, para o total do ano de 8% nos resultados do quarto trimestre, enquanto prevê retornos mais elevados nos próximos anos, diz o analista da Warburg Andreas Plaesier, numa nota. O lucro líquido do banco alemão deve beneficiar dos impostos diferidos positivos visto que o outlook da rentabilidade melhorou, juntamente com um forte crescimento das receitas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.