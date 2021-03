DJ MARKET TALK: Deutsche Bank e UBS no vermelho após alerta sobre hedge fund

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank e o UBS estão a negociar no vermelho devido às questões sobre uma potencial exposição ao hedge fund dos EUA cujas perdas desencadearam vendas em bloco que vão atingir dois grandes bancos globais. O Credit Suisse e o Nomura disseram que vão sofrer perdas significativas relacionadas com o fundo, que não identificaram mas que deverá ser o Archegos Capital Management. Não é certo que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

