DJ MARKET TALK: Deutsche Bank prefere HSBC face ao Standard Chartered

(DJ Bolsa)-- Embora os bancos devem beneficiar da subida das taxas de juro e registar um aumento dos lucros em 2023, o Deutsche Bank vê o HSBC como mais atrativo do que o Standard Chartered e mais capaz de suportar uma mudança na Reserva Federal dos EUA e um 2024 desafiante. O HSBC providencia retornos mais elevados estruturalmente, melhores retornos de capital, mais potencial para rever as previsões em alta e uma avaliação mais elevada do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.