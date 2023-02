DJ MARKET TALK: Deutsche Bank sobe previsão para pico da taxa do BCE para 3,75%

(DJ Bolsa)-- Os analistas do Deutsche Bank subiram a sua previsão para o pico da taxa de depósitos do Banco Central Europeu para 3,75%, face a 3,25%. Preveem subidas de 50 pontos base em março e maio, seguidas de um aumento de 25 pontos base em junho. Os analistas citam o ímpeto da economia da Zona Euro e a ausência de sinais de fragilidade no mercado laboral, o que indica que levará algum tempo até que a inflação subjacente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.